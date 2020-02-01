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Katy Perry — Last Friday Night (T.G.I.F.) 1,216,224,948 views •Jun 13, 2011
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Katy Perry — Last Friday Night (T.G.I.F.) 1,216,224,948 views •Jun 13, 2011
Katy Perry — Last Friday Night (T.G.I.F.)
1,216,224,948 views•Jun 13, 2011
Katy Perry — Last Friday Night