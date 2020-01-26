13 лет

Мы занимаемся оценкой

614 398

Объектов оценено

400 000+

Довольных клиентов

9 место

В рейтинге RAEX по РФ

Компания по оценке квартир, жилых помещений, нежилых помещений, земельных участков, бизнеса, ценных бумаг, любой недвижимости, основных средств, оборудования, автотранспорта, ущерба, имущества банкротника, интеллектуальной собственности и нематериальных активов, кадастровой стоимости, банкротных предприятий.

Юристам и юридическим компаниям, судам, риэлторам, нотариальным конторам, банкам и частным лицам.

В каждом случае только индивидуальный подход.

Все решим, как нужно Вам.

Просто позвоните — 8 (903) 226-18-19 .

И специалист расскажет в мельчайших деталях, какие от Вас потребуются документы и действия.

От Вас нужен только звонок.

И вопрос будет решен как нужно Вам. Вы останетесь довольны.

Услуги нашей компании по оценке жилых помещений:

Оценка квартиры для наследства

Оценка квартиры для продажи

Оценка квартиры для дарения

Оценка квартиры для суда

Оценка квартиры для органов опеки

Оценка квартиры для ипотеки

Оценка квартиры для рефинансирования

Оценка квартиры для залога

Оценка квартиры для закладной

Оценка квартиры для оформления собственности (новостройка)

Оценка квартиры для раздела имущества

Оценка квартиры для нотариуса

В стоимость оценки квартиры у нас входит выезд фотографа, стоимость отчета в бумажном виде, доставка Вам отчета, документов.

А при оформлении долгосрочных договоров проведем презентацию полного спектра наших продуктов и возможностей, а также взаимовыгодных льготных условий и вариантов сотрудничества

Расценки по запросу:

Экспертная оценка квартир площадью до 60 кв. м — от 3490 руб.

Экспертная оценка квартир площадью от 61 до 90 кв. м — от 3990 руб.

Экспертная оценка квартир площадью от 91 до 120 кв. — от 4690 руб.

Экспертная оценка квартир площадью от 121 до 170 кв. м- от 5790 руб.

Экспертная оценка квартир площадью от 171 до 220 кв. м — от 7290 руб.

Экспертная оценка квартир площадью свыше 220 кв. м — от 9290 руб.

Только реальные, без подводных камней цены.

Просто, быстро, надежно.

Индивидуальный подход.

Все решим, как нужно Вам. Просто позвоните — 8 (903) 226-18-19

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Квартира (апартаменты)

Для нотариуса (для наследства)

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности или Регистрационное удостоверение

2. Кадастровый или Технический паспорт БТИ (при наличии)

3. Свидетельство о смерти собственника

4. Паспорт РФ заказчика (наследника любого)

2 рабочих дня после предоставления документов (без выезда)

Для нотариуса (продажа, дарение), для суда, для органов опеки, для купли-продажи, для себя и др….

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности

2. Кадастровый или Технический паспорт БТИ (при наличии)

3. Паспорт РФ заказчика

2 рабочих дня после выезда фотографа и предоставления полного комплекта документов

Для ипотеки, рефинансирования, залога — Сбербанк, ВТБ и другие…

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности

2. Технический паспорт БТИ или Поэтажный план + экспликация

3. Паспорт РФ заказчика (кто берет ипотеку, основной заемщик в банке)

2 рабочих дня после выезда фотографа и предоставления полного комплекта документов

Комната или доля в квартире

Для нотариуса (для наследства)

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности или Регистрационное удостоверение

2. Кадастровый или Технический паспорт БТИ (при наличии)

3. Свидетельство о смерти собственника

4. Паспорт РФ заказчика (наследника любого)

2 рабочих дня после предоставления документов (без выезда)

Для нотариуса (продажа, дарение)

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности

2. Кадастровый или Технический паспорт БТИ (при наличии)

3. Паспорт РФ заказчика

2 рабочих дня после выезда фотографа и предоставления полного комплекта документов

Для суда

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности

2. Кадастровый или Технический паспорт БТИ (при наличии)

3. Паспорт РФ заказчика

2 рабочих дня после выезда фотографа и предоставления полного комплекта документов

Для органов опеки

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности

2. Кадастровый или Технический паспорт БТИ (при наличии)

3. Паспорт РФ заказчика

2 рабочих дня после выезда фотографа и предоставления полного комплекта документов

Для купли-продажи и др…

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности

2. Кадастровый или Технический паспорт БТИ (при наличии)

3. Паспорт РФ заказчика

2 рабочих дня после выезда фотографа и предоставления полного комплекта документов

Для ипотеки и рефинансирования залога – Сбербанк, ВТБ и др….

1. Выписка ЕГРН или Свидетельство о собственности

2. Технический паспорт БТИ или Поэтажный план + экспликация

3. Паспорт РФ заказчика (кто берет ипотеку, основной заемщик в банке)

2 рабочих дня после выезда фотографа и предоставления полного комплекта документов

г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д.2, стр.7.

Звоните, вот телефон — 8 (903) 226-18-19

Экспертная оценка квартир